ФИФА представила официальный мяч ЧМ по пляжному футболу-2021, который пройдет в России (видео)

ФИФА совместно с adidas представила официальный мяч чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в этом году в Москве с 19 по 29 августа.

«Благодаря крупным панелям Conext 21 ProBeach обеспечивает мягкое касание, большую площадь контакта с ногой и предсказуемый отскок. А его яркий оранжевый цвет улучшает визуальное восприятие для зрителей», - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.