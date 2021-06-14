Тренерский штаб сборной России назвал состав на Евролигу

Вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).
Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Владислав Жариков (все — «Кристалл»), Виктор Крышанов («Лекс»), Владимир Раскин («Дельта»).
Как отмечает пресс-служба РФС, российская команда вылетит в Португалию в понедельник, 14-го июня, с пересадкой в Париже.
Добавим, что первый этап турнира пройдет с 17 по 20 июня в португальском Назаре.
17 июня
19:30. Турция — Россия