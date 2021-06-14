Тренерский штаб сборной России назвал состав на Евролигу

«Кривой перевод или он до сих пор от пивка не отошел?» Пост Зеленского после матча Украины на Евро-2020 привел соцсети в замешательство

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результат матча 1-го тура в группе С Нидерланды - Украина (3:2) эмоциональным заявлением в Инстаграме, которое поняли далеко не все.