Женская сборная России проиграла Англии и не смогли выйти в финал Евролиги

Женская сборная России по пляжному футболу в матче второго тура Евролиги проиграла команде Англии со счетом 1:3.
Единственный мяч нашей команды забила Варвара Бычкова. У англичанок отличились вратарь Ханна Хотон, Сара Кемпсон и Ребекка Бэррон.
Таким образом сборная России с тремя очками заняла второе место в группе В, пропустив вперед команду Англии и завтра сыграет в матче за третье место с проигравшим в матче Испания - Швейцария.
Напомним, что турнир проходит в португальском городе Назаре.
источник: «Советский спорт»