Женская сборная России проиграла Англии и не смогли выйти в финал Евролиги

Зарема и наноконь. Как первая леди «Спартака» наехала на ЦСКА, хотя Крал и Ларссон на Евро не лучше Влашича

Зарема Салихова продолжает зажигать информационное пространство. На этот раз супруга босса «Спартака» Леонида Федуна, бывший член совета директоров клуба решила уколоть ЦСКА.