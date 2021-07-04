Стали известны все участники чемпионата мира в России

После завершения отборочного турнира в Южной Америке определились все участники чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в этом году в Москве.

Помимо сборной России за звание лучшей команды мира будут бороться сборные Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Украины, Уругвая и Японии.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Португалии.

За всю историю пляжного футбола российские футболисты дважды становились победителями мирового первенства, выигрывая в 2011 и 2013 годах.