Дмитрий Свищев: Политики проявляют трусость, но зачем мешать спортсменам?

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал запрет Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) ехать национальной команде на чемпионат мира, который пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.

«Украина проявила трусость. Может, они и не покупают российский газ, но при чем тут спортсмены? Они не имеют ничего общего с проблемами наших политиков. Это очень странное и неспортивное поведение.

Напомню, не так давно президент ФИФА был в Москве и встречался с нашим руководством. Он отметил, что подготовка к чемпионату мира проходит на высшем уровне. И сам Инфантино планирует поехать на финальную часть. То, что украинцы не приедут, - очень странное и политизированное событие», - прокомментировал Свищев в интервью «Чемпионату».

Москва впервые в своей истории примет Чемпионат мира по пляжному футболу. Предстоящий мундиаль будет шестым в истории проведения ФИФА.