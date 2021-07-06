Сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в России

Сборная Украины отказалась принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

«FIFA получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора», - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Таким образом, помимо сборной России за звание лучшей команды мира будут бороться сборные Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Португалии.

За всю историю пляжного футбола российские футболисты дважды становились победителями мирового первенства, выигрывая в 2011 и 2013 годах.