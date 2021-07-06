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06 июля 23:43

«Давно мы о таком не слышали». Журова прокомментировала отказ Украины приезжать на ЧМ в Москву

Сборная Украины отказалась принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ украинской команды приезжать в Россию на чемпионат мира 2021 года.

– Давно мы о таком не слышали. Понятно, что бывают бойкоты, но не в такой форме, когда политики просто говорят, что не хотят поездки спортсменов на чемпионат мира. Это не имеет ничего общего со спортом.

Бойкотом никогда ничего не решалось. Запрещать спортсменам выступать на чемпионате мира и нарушать их права – неправильно и недемократично. Это какая-то блажь – не хотим ехать в Россию. Это оставит осадок. Сразу вспоминается бойкот Олимпийских игр – 1980 в Москве, – цитирует Журову RT.

Добавим, что вместо сборной Украины на мировом первенстве выступит команда Швейцарии.

источник: «RT на русском»
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