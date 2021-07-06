Гершкович назвал глупостью отказ сборной Украины от участия в чемпионате мира в России

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович отреагировал на отказ сборной Украины по пляжному футболу от участия в чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

«Я даже не знаю, что тут говорить. Мало ли что они еще там сделают? Это просто какие-то глупости. Украинцы каждый день что-то вытворяют. Не будет их на чемпионате мира — и ладно», - приводит слова Гершковича RT.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Португалии.

За всю историю пляжного футбола российские футболисты дважды становились победителями мирового первенства, выигрывая в 2011 и 2013 годах.