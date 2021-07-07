Владислав Ващук: У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ в Москву

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук выразил недовольство решением спортивных властей страны об отказе национальной команды от участия в чемпионате мира.

«Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю», — цитирует «RT на русском» экс-футболиста «Спартака».

Добавим, что накануне Ассоциации футбола Украины приняла решение не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу. Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа.