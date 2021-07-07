Сборная России на домашнем чемпионате мира выступит под нейтральным флагом

Сборная России на пляжном чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа, выступит под нейтральным флагом.

«Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется. В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета России, так как на официальной эмблеме РФС располагается символ страны - двуглавый орел», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы мирового первенства.

Добавим, что помимо российских футболистов за звание лучшей команды мира будут бороться сборные Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии.