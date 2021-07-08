Сборная России сыграет с командой США в первом туре чемпионата мира

В Цюрихе состоялась жеребьевка группового раунда чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, сборная России сыграет в квартете А вместе с командами США, Парагвая и Японии. В первом матче подопечные Михаила Лихачева сыграют с американцами. Встреча состоится 19 августа. Во втором матче группы сборная России сыграет с парагвайцами, в третьей - с японцами.

Составы групп чемпионата мира-2021:

Группа А: Россия, США, Парагвай, Япония;

Группа В: Мозамбик, Испания, ОАЭ, Таити;