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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
08 июля 17:21
автор: Александр Бойченко

Андрей Бухлицкий: Для сборной России не будет легкой прогулки

Тренер вратарей национальной команды считает, что россиянам попались очень непростые соперники в группе.

Сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира будет непросто, все соперники сборной в группе непростые. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по работе с вратарем Андрей Бухлицкий.

«Я увидел соперников, уже посмотрел и обрадовался, - сказал Бухлицкий. - В любом случае легкой прогулки не будет, ведь это чемпионат мира, соперники непростые, все команды настроены. У американцев хорошая команда, которая с каждым годом прогрессирует, у них есть свои этапы развития, идут все дальше и дальше. Сборная Парагвая принимала прошлый турнир, они тоже прогрессируют - факт, что они вышли на турнир, говорит о многом. Сборная Японии всегда была трудолюбивой и сложной командой, грамотной в тактическом плане.»

Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники». Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

источник: ТАСС
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