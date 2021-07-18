«Кристалл» завоевал Кубок европейских чемпионов

Петербургский «Кристалл» стал победителем розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

В финале турнира российская команда обыграла португальскую «Брагу» со счетом 6:3.

В составе »Кристалла» по дублю оформили Маурисиньо (оба гола на 13-й минуте) и Дмитрий Шишин (31, 36). По голу забили Егор Ремизов (27, c пенальти) и Артур Папоротный (29).

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл турнир в четвертый раз. В этом году соревнования проходили в португальском Назаре.

Добавим, что женский клуб «Звезда», также представляющий город с берегов Невы, уступил в финале «Мадриду» - 3:6.