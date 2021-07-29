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29 июля 19:22
автор: Максим Скороходов

Опубликован состав сборной России по пляжному футболу, вызванный для подготовки к чемпионату мира

Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала состав сборной России, вызванный на учебно-тренировочный сбор, который состоится с 1 по 6 августа.

Вратари: Максим Чужков (»Кристалл», Санкт-Петербург), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив», Москва).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Остап Федоров (все - «Спартак», Москва), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все - «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все - «Кристалл»), Виктор Крышанов («Лекс», Санкт-Петербург), Николай Крышанов («Дельта», Саратов).

Добавим, что российские футболисты дважды выигрывали чемпионат мира по пляжному футболу.

источник: РФС
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