Опубликован состав сборной России по пляжному футболу, вызванный для подготовки к чемпионату мира

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала состав сборной России, вызванный на учебно-тренировочный сбор, который состоится с 1 по 6 августа.

Вратари: Максим Чужков (»Кристалл», Санкт-Петербург), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив», Москва).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Остап Федоров (все - «Спартак», Москва), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все - «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все - «Кристалл»), Виктор Крышанов («Лекс», Санкт-Петербург), Николай Крышанов («Дельта», Саратов).

Добавим, что российские футболисты дважды выигрывали чемпионат мира по пляжному футболу.