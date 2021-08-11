ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 1-й период Динамо М 1 Спартак 1
Товарищеские матчи (клубы) 14:00 Витязь 0 ХК Рязань 0
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Зенит-Ижевск 0 Торпедо Миасс 0
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Звезда СПб 0 Ленинградец 0
БЕТСИТИ Кубок России 17:00 Волга Ул 0 Саранск 0
БЕТСИТИ Кубок России 18:00 Волна 0 Торпедо-Владим 0
БЕТСИТИ Кубок России 18:00 Пересвет 0 Знамя 0
БЕТСИТИ Кубок России 18:00 Динамо Ставроп 0 Биолог-Новокуб 0
БЕТСИТИ Кубок России 18:30 Форте 0 Чайка 0
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Красава 0 Динамо-Брянск 0
Сборная России на чемпионате мира выступит под брендом «Наши парни»
11 августа 12:01

Сборная России на чемпионате мира выступит под брендом «Наши парни»

Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа на Фестивальной площади у стадиона «Лужники».

Национальная сборная России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира сыграет в новой форме без гербовой символики в виду решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который в декабре отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом на два года до 16 декабря 2022 года после лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирным антидопинговым агентством.

Место гербовой символики на форме национальной сборной России по пляжному футболу займёт название коммуникационной кампании Российского футбольного союза (РФС) »Наши парни».

Справка

Коммуникационная компания «Наши парни» — бренд Российского футбольного союза (РФС), созданный два года назад с целью объединить футболистов, профессионалов, любителей, болельщиков, местные и федеральные власти вокруг российского футбола.

Под этим брендом был запущен официальный клуб болельщиков Российского футбольного союза, проведено множество региональных матч-дей кампаний — «Наши Парни в городе», были организованы фан-зоны «Наши Парни» во время ЕВРО 2020.

Основная задача — объединить болельщиков и футболистов. Все, кто моменте игры на поле, на трибуне или у экрана телевизоров — это одна семья. Это «Наши парни», «Наши девчата».

Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа на Фестивальной площади у стадиона «Лужники».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Игорь Акинфеев отказался возвращаться в сборную РоссииВстреча Карпина и Дзюбы длилась два часаПодводим итоги Олимпийских игр в Токио 2020 +1Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастикеДзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встречеВот в чем преимущество Ашрам перед Авериными
«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…
«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.
Пугающая стабильность «Спартака». Как красно-белые попрощались с Лигой чемпионов
Вице-чемпионы России повторно проиграли «Бенфике» со счетом 0:2 (теперь в Лиссабоне) и теперь проведут осень не в Лиге чемпионов, а в групповом турнире Лиги Европы.
Месси с Головиным — в одном чемпионате! Как «ПСЖ» собрал все сливки и не нарушил фэйр-плей
Лионель Месси прибыл в Париж для подписания двухлетнего контракта с «ПСЖ» с возможностью продления еще на год.
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы в переговорах с «Миннесотой»
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы при переговорах с "Миннесотой"
Париж, Париж, сон наяву… В «ПСЖ» уверяют, что Месси будет только у них, но это ничего не значит
Экс-лидер «Барсы» Лионель Месси пока изучает предложение парижан, однако не дал окончательного ответа.
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».
Губит футбол не пиво… Ну наконец-то правительство одобрило продажу алкоголя на стадионах России
Изменения внесут в законопроект о продаже пива на стадионах ко второму чтению - и это хорошие новости для отечественного футбола.
ЦСКА и «Спартак» теперь товарищи. По несчастью
Три тура РПЛ позади (если не считать матч «Сочи» и «Урала»), а тем для обсуждений вагон. Главные – это московские беды. «Спартак» и ЦСКА провалили старт сезона, но каждый по-разному.
Эксперимент с Березуцким опять провалился. Как «Динамо» победило ЦСКА и село на колесо «Зениту»
Бело-голубые по всем статьям переиграли в столичном дерби армейцев: счет 2:1 не отражает их большого преимущества в центральном матче 3-го тура РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика