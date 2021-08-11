Сборная России на чемпионате мира выступит под брендом «Наши парни»

Национальная сборная России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира сыграет в новой форме без гербовой символики в виду решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который в декабре отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом на два года до 16 декабря 2022 года после лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирным антидопинговым агентством.



Место гербовой символики на форме национальной сборной России по пляжному футболу займёт название коммуникационной кампании Российского футбольного союза (РФС) »Наши парни».



Справка



Коммуникационная компания «Наши парни» — бренд Российского футбольного союза (РФС), созданный два года назад с целью объединить футболистов, профессионалов, любителей, болельщиков, местные и федеральные власти вокруг российского футбола.



Под этим брендом был запущен официальный клуб болельщиков Российского футбольного союза, проведено множество региональных матч-дей кампаний — «Наши Парни в городе», были организованы фан-зоны «Наши Парни» во время ЕВРО 2020.



Основная задача — объединить болельщиков и футболистов. Все, кто моменте игры на поле, на трибуне или у экрана телевизоров — это одна семья. Это «Наши парни», «Наши девчата».

Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа на Фестивальной площади у стадиона «Лужники».