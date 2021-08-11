Главный тренер сборной России Михаил Лихачев: Сплав молодости и опыта поможет нам на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев накануне чемпионата мира, который пройдет в Москве, ответил на вопрос про обновление национальной команды.

«У нас есть молодые игроки, которые уже имеют за плечами опыт выступления на предыдущем первенстве — Остап Федоров и Андрей Новиков. И в скором времени добавятся еще несколько человек. Их имена вы узнаете в ближайшее время. Думаю, сплав молодости и опыта должен помочь нам удачно сыграть на турнире», - приводит слова Лихачева RT.

Добавим, что российская команда, которая из-за санкций выступит на мундиале под брендом «Наши парни», сыграет в одной группе со сборными США, Парагвая и Японии. В плей-офф выйдут две команды.