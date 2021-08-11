Лихачев назвал главных конкурентов сборной России на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев назвал главных конкурентов его команды на грядущем домашнем мировом первенстве.

«Бразилия, Португалия и Испания. По моему мнению, бразильцы — фавориты любого турнира, в котором они принимают участие. Их уровень несоизмеримо выше, чем у представителей любой другой национальной команды. Португальцы в последние годы достигали высоких результатов на многих международных соревнованиях и имеют огромный опыт. У Испании же сейчас идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку», - приводит слова Лихачева RT.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

Российская команда, которая из-за санкций выступит под брендом «Наши парни», сыграет в одной группе со сборными США, Парагвая и Японии. В плей-офф выйдут две команды.