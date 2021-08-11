Объявлен талисман чемпионата мира по пляжному футболу в России (фото)

Талисманом одиннадцатого чемпионата мира по пляжному футболу стала Жар-птица Жаришка.

«Жаришка - поразительный персонаж, который будет развлекать и вовлекать болельщиков всех возрастов, особенно детей. Это восхитительный символ радости и восторга от чемпионата мира по пляжному футболу FIFA, который поможет поведать историю мероприятия более широкой аудитории», - приводит «МК-Спорт» слова директора по маркетингу FIFA Жан-Франсуа Пати, ссылаясь на пресс-службу организации.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

Российская команда, которая из-за санкций выступит под брендом «Наши парни», сыграет в одной группе со сборными США, Парагвая и Японии. В плей-офф выйдут две команды.