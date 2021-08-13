Межконтинентальный кубок по пляжному футболу: Сборная России одолела США в первом матче

Женская сборная России со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду США в матче первого круга Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Турнир проходит на Фестивальной площади в Лужниках в Москве.

В составе сборной России мячи забили Анна Чернякова и Варвара Бычкова, которым удалось забить за 17 секунд до конца овертайма. Лорен Лесли забила гол американкам.

Ранее в стартовом матче турнира сборная Бразилии обыграла испанок со счетом 3:2. Во втором туре российские футболистки сыграют с командой Испании, встреча состоится в субботу (начало - 19:30. Московское время).

Женский Межконтинентальный кубок проводится впервые. В рамках турнира четыре команды сыграют в турнире в один круг, победителем станет команда, занявшая первое место в турнирной таблице. Турнир завершится 15 августа.