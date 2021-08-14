Женская сборная России проиграла команде Испании в матче Межконтинентального кубка

Женская сборная России по пляжному футболу проиграла команде Испании в матче второго тура Межконтинентального кубка.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:1) в пользу гостей.

В составе сборной России дубль на счету Анны Черняковой (9-я и 18-я минуты). Еще один мяч забила Дарья Шквара (11). У испанок голы в активе Кармен Фреснеды (7), Марии Гутьеррес (23), Сары Гонсалес (27) и Джессики Игейрас (31).

Напомним, что в первом туре россиянки обыграли команду США (2:1) и занимает третье место в таблице, набрав два очка.

15 августа подопечные Ильи Леонова сыграют с командой Бразилии, которая обеспечила себе победу в Межконтинентальном кубке.