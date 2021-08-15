Женская сборная России обыграла Бразилию в заключительном туре Межконтинентального кубка

Женская сборная России в третьем туре Межконтинентального кубка обыграла победила команду Бразилии со счетом 4:1.

У россиянок забивали Анна Акылбаева (9-я минута встречи), Яна Зубилова (12), Глафира Бажанова (19) и Анна Чернякова (22), единственный гол Бразилии забила Летиция Паис (18).

Добавим, что бразильянки за счет того, что набрали до этого матча шесть очков и победили Испанию (3:2), гарантировали себе победу на турнире.

Россиянки стали с пятью очками третьими в первом Женском Межконтинентальном кубке по пляжному футболу, второе место заняли испанки (6 очков).