Разрешенная посещаемость финала чемпионата мира будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев ответил на возможность разрешенной посещаемости на финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу.

«Существуют ограничения от Роспотребнадзора, которые должны соблюдать все. Думаю, что здоровье людей — это главное. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Москве. В настоящий момент у нас есть возможность заполнить арену только на 50%», - приводит слова Алаева RT.

Решающий матч пройдет 29 августа. Сегодня проходит первый игровой день чемпионата мира по пляжному футболу, матчи которого будут проходить в «Лужниках».

Прямо сейчас российские футболисты играют с США и ведут в счете - 4:3.