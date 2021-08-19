Российские футболисты начали домашний чемпионат мира с победы над США в дополнительное время

Сборная России в первом матче чемпионата мира по пляжному футболу победила команду США - 5:4 (Д.В.)

За американцев дублями отличились Николас Переа (2-я и 32-я минута встречи) и Алессандро Канале (15 - с пенальти и 26)

У россиян в основное время хет-трик оформил Борис Никоноров (12, 20, 21), и один гол со штрафного забил Антон Шкарин (17). Победный гол «Наших парней» также был забит со штрафного удара, в этот раз отличился Алексей Макаров (39).

Таким образом, россияне набрали два очка и занимают второе место в группе А.

21 августа пройдут матчи Япония - США и Россия - Парагвай.