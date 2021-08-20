Капитан сборной России по пляжному футболу о победе над США: Это была простая игра

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал победу над сборной США (5: =4 ОТ) на чемпионате мира в Москве.

«Приятно играть при поддержке трибун, - сказал Шкарин. - Чувствуется, что весь стадион поставляет свой объем нам, на площадку. США сыграли с нами очень плотно.

Это был легкий матч. Да, волновались все: мы, наши близкие, болельщики. Поэтому играли нервно, закрепить преимущество не смогли. Забей один - и игра была бы окончена.

На протяжении всего турнира мы постоянно набирали форму. Это не первая такая ситуация. Постепенно мы обретем уверенность. Думаю, поддержка даст результат».

Сборная России на ЧМ-2021 играет в группе А, где помимо американцев выступают еще Парагвай и Япония.