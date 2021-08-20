Геничу понравился драматичный сюжет матча ЧМ-2021 между сборными России и США

Спортивный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от стартового матча сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира против команды США (5:4 ДВ).

«Мне понравилась драма, понравился сюжет матча, понравилась концовка, что мы всё-таки за 12 секунд до конца дополнительного времени сумели одержать такую важную победу. Понятно, что не добрали одно очко, может быть, потому что вели в два мяча, но преимущество не удержали», - цитирует журналиста Legalbet.

Напомним, что автором победного гола в матче Россия - США стал Алексей Макаров.

Добавим, что 21 августа команда Михаила Лихачева сыграет со сборной Парагвая. Южноамериканцы в первом туре уступили Японии со счетом 4:7.