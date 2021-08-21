Сборная Японии вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Москве

Сборная Японии по пляжному футболу победила команду США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Москве.

Встреча на Фестивальной площади завершилась со счетом 4:3 в пользу представителей азиатского государства.

Таким образом, сборная Японии одержала вторую победу на турнире, набрала шесть очков и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Второе место в группе А занимает команда России (два очка), на третьем Парагвай (0), замыкает таблицу США (0).

Добавим, что подопечные Михаила Лихачева сегодня сыграют с южноамериканцами. Матч между Россией и Парагваем начнется в 20:30 по московскому времени.

Завершится чемпионат мира в Москве 29 августа.