Игрок сборной Таити госпитализирован после матча с Испанией на чемпионате мира в Москве

Игрок сборной Таити был госпитализирован после встречи чемпионата мира по пляжному футболу с командой Испании (12:8).

Как сообщает RT, травму получил Хейману Таяруи

«Мы очень переживаем за Хейману. С ним всё в порядке, но конкретно ничего не знаем пока. Знаем, что это был удар в голову и его увезли в больницу», — заявил главный тренер таитян Тева Заверони.

В эти минуты сборная России играет с командой Парагвая в матче группы А. Счет в третьем периоде 3:2 в пользу подопечных Михаила Лихачева.