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21 августа 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Игрок сборной Таити госпитализирован после матча с Испанией на чемпионате мира в Москве

Турнир продлится до 29 августа.

Игрок сборной Таити был госпитализирован после встречи чемпионата мира по пляжному футболу с командой Испании (12:8).

Как сообщает RT, травму получил Хейману Таяруи

«Мы очень переживаем за Хейману. С ним всё в порядке, но конкретно ничего не знаем пока. Знаем, что это был удар в голову и его увезли в больницу», — заявил главный тренер таитян Тева Заверони.

В эти минуты сборная России играет с командой Парагвая в матче группы А. Счет в третьем периоде 3:2 в пользу подопечных Михаила Лихачева.

источник: «RT на русском»
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