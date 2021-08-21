Сборная России обыграла команду Парагвая в серии пенальти в матче ЧМ-2021

Сборная России в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу победила команду Парагвая в серии пенальти - 5:4.

В составе нашей команды в основное время отличились Алексей Макаров (2-я и 38-я минуты), Станислав Кошарный (19-я) и Борис Никоноров (22-я). У южноамериканцев голы забили Йоао Ролон (8-я), Мильсиадес Медина (17-я) и Нестор Медина (38-я).

В серии пенальти точнее были подопечные Михаила Лихачева.

Таким образом, россияне набрали три очка и занимают второе место в группе А. На первой строчке квартета расположилась японская команда (шесть очков), которая обеспечила себе выход в плей-офф. Парагвайцы на третьем месте (0), замыкают таблицы американцы (0)

В третьем туре сборная России сыграет с Японией. Матч состоится августа.