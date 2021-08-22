Илья Леонов: Нужно обыгрывать команду Японии с разницей в два мяча и занимать первое место в группе

Помощник главного тренера сборной России по пляжному футболу Илья Леонов высказался о матче свой команды против Парагвая (4:4 (5:4 пен.)).

«Матч был тяжелым, понятно, что мы ожидали примерно такой напряженной игры от парагвайцев. Наверное, можно было побольше забить. Моменты были. Теперь у нас выхода нет, мы не смогли выйти в плей-офф досрочно, нужно обыгрывать команду Японии с разницей в два мяча и занимать первое место в группе», - приводит слова Леонова ТАСС.

Добавим, что сборная Япония набрав шесть очков и имея разницу забитых и пропущенных мячей +4 гарантировали себе проход в четвертьфинал. У российских футболистов три очка с разницей +1.