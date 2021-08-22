Сборная Белоруссии проиграла Швейцарии на чемпионате мира в России

Сборная Белоруссии в матче второго тура чемпионата мира по пляжному футболу в России проиграла Швейцарии со счетом 3:7.

За проигравших забивали Евгений Новиков (7-я минута встречи), Егор Гордецкий (11) и Олег Гапон (12).

У победителем дублями отличились Деян Станкович (2 и 33) и Гленн Ходель (17 - пен и 34), также по голу на счету Элиотта Монода (28 - штрафной), Филиппа Борера (36) и Тобиаса Штейнеманна (36 - пен).

Таким образом, швейцарцы возглавили группу С, набрав четыре очка, а белорусы идет вторыми с одним очком, позже сыграют Бразилия и Сальвадор, которые начали чемпионат мира с поражений.

В третьем туре 24 августа Швейцария сыграет с Сальвадором, а Белоруссия - с Бразилией.