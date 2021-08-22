Бразилия обыграла Сальвадор на чемпионате мира в России

Сборная Бразилии по пляжному футболу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России победила Сальвадор со счетом 4:2.

За победителей дублем отличился Суарес Родриго (2-я и 25-я минута встречи - со штрафного), также по голу на свой счет записали Фелипе Да Сильва (28) и Маурисиньо (35), он же не реализовал пенальти (26).

У проигравших забивали Эксон Батрес (3 - пенальти) и Франк (26), также свой одиннадцатиметровый удар не забил Джейсон Эрнандес (10).

Таким образом, после второго тура в группе С лидирует Швейцария (4 очка), на втором месте Бразилия (3 очка), на третьем - Белоруссия (1 очко), Сальвадор обе встречи проиграл (0 очков).

В заключительном туре группового этапа 24 августа Швейцария сыграет с Сальвадором, а Белоруссия - с Бразилией.