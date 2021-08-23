Генич считает, что третье место на чемпионате мира станет достойным результатом для сборной России

Спортивный комментатор Константин Генич назвал фаворитов чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

«Понятно, что есть сборные и посильнее на этом чемпионате мира, чем наша команда. В первую очередь это Бразилия, Португалия и Испания. Поэтому, наверное, фаворитами нужно считать именно эти команды. Но если наши будут в тройке призеров, как на мировом первенстве в Парагвае, то я думаю, это будет неплохой результат», – приводит слова журналиста Legalbet.

Напомним, после двух туров группового этапа сборная России занимает второе место в группе А, набрав три очка.

Сегодня, 23 августа команда Михаила Лихачева сыграет против лидера квартета – команды Японии. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.