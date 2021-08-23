Сборная России разгромила Японию и вышла плей-офф чемпионата мира с первого места

Сборная России по пляжному футболу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира обыграла команду Японии.

Встреча прошла в «Лужниках» и завершилась со счетом 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Михаила Лихачева.

Хет-трик в составе российской команды оформил Артур Папоротный (4-я, 26-я и 28-я минуты). По голу в активе Федора Земскова (9-я), Максима Чужкова (16-я) и Бориса Никанорова (36-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Такааки Оба (2-я).

Таким образом, Россия набрала шесть очков и вышла в плей-офф с первого места. Японская команда (6) также продолжит борьбу, расположившись на второй строчке таблицы. Третье место заняла сборная Парагвая (3), а последнее – американцы (0).