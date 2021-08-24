Сборная Швейцарии обыграла Сальвадор и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в России

Сборная Швейцарии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в России победила команду Сальвадора со счетом 8:7.

Главным героем встречи стал лидер швейцарцев Деян Станкович, оформивший покер (голы забиты на 10-й, 32-й, 34-й и 36-й минутах встречи), также по разу отличились Бенджамин Лузер (4), Патрик Рюттима (12) и Филипп Борер (13).

У сальвадорцев хет-трик на счету Франка (4, 13 и 21), дубль оформил Элмер Родригес (15, 26), по голу забили Эксон Батрес (16) и Хосе Пердомо (20).

Таким образом, сборная Швейцарии набрала семь очков и с первого места вышла в четвертьфинал мирового первенства, соперник швейцарцев определится позднее.

А Сальвадор, уступив во всех трех встречах, покидает турнир.