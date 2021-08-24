Определились все участники плей-офф чемпионата мира в Москве

В Москве завершился групповой этап чемпионата мира по пляжному футболу.
Как сообщает RT, в заключительном матче сборная Бразилии обыграла команду Белоруссию со счетом 5:0 и заняла второе место в группе D.
Таким образом, определились все участники первого раунда плей-офф. В четвертьфинале сыграют: Россия - Испания, Швейцария — Уругвай, Бразилия - Сенегал и Япония — Таити.
Матчи состоятся 26 августа.
Напомним, что подопечные Михаила Лихачева заняли первое место в группе A, набрав шесть очков. В заключительном матче групповой стадии россияне разгромили команду Японии - 7:1.