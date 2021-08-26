Сборная Бразилии проиграла Сенегалу в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная Бразилии уступила Сенегалу в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу, проиграв со счетом 4:5.
В основное время матч закончился в ничью – 3:3.
На голы бразильцев Суареса Родриго (3-я минута встречи), Диого Катарино (21) и Хосе де Оливерйру (23) сенегальцы ответили точными ударами Мамура Дианье (9), Диане Мандионе (25) и Раоуля Менди (34, штрафной).
В овертайме три игрока оформили дубль, у сборной Сенегала забили – Менди (38) и Мандионе (39), у Бразилии – Родриго (39).
Отметим, что еще на 10-й минуте Диого Катарино не забил в ворота Сенегала пенальти (10).