Сборная Швейцарии разгромила Уругвай в четвертьфинале чемпионата мира в России

Сборная Швейцарии победила команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу в России со счетом 10:1.

Главным героем встречи стал Гленн Ходель, оформивший покер (голы забиты на 20-й, 22-й, 24-й и 34-й минутах), также дубль сделал Филипп Борер, забив со штрафного (8) и пенальти (18), также по мячу на свой счет записали Ноэль Отт (3), Тобиас Штейнеманн (10) и Деян Станкович (32), еще один гол швейцарцев был записан как автогол Нико (36).

Единственный мяч Уругвая был забит им же со штрафного.

В полуфинале сборная Швейцарии может встретится с нашей командой, которая в последнем матче дня сыграет против Испании, ориентировочно игра начнется в 20:30 мск.