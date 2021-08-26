Япония в дополнительное время обыграла Таити и вышла в полуфинал чемпионата мира в России

Сборная Японии победила команду Таити в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу со счетом 5:4.

В основное время матч закончился в ничью – 3:3.

За японцев забивали Шусей Ямаучи с пенальти (5-я минута встречи) и Такааки Оба (36), еще один мяч записан как автогол Теаоньи Тео (4).

У проигравших отличились Таматоа Тетауира с пенальти (20), Жеравис Кат (30), и также один мяч является автоголом соперника Такуми Уесато (36).

В овертайме на второй гол Таматоа (37) японцы ответили точными ударами Масанори Окуямы и Такуйи Акагумы.