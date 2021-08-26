Сборная России обыграла Испанию и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира

Сборная России в четвертьфинале домашнего чемпионата мира победила команду Испании со счетом 4:2.

За нашу команду забивали в первой половине игры Андрей Котенев (6-я минута встречи), Борис Никоноров (14) и Алексей Макаров (15).

В дальнейшем отличались испанцы: Эдуард Суарес со штрафного (20) и Антонио Майор, реализовавший большинство за удаление Макарова (22).

В концовке основного времени также был удален Федор Земсков, он как и Макаров получил вторую желтую карточку. Сборная Испании сняла вратаря, чем воспользовался Антон Папаротный (35).

28 августа «Наши парни» в полуфинале домашнего чемпионата мира сыграют со Швейцарией.