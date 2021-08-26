Сборная России обыграла Испанию и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига конференций доп. время, 98' Хаммарбю 2 Базель 0
Лига конференций доп. время, 95' ЦСКА С 2 Виктория Пльзе 0
Аргентина - Примера 2-й тайм, 89' Годой-Крус 1 Унион 2
Товарищеские матчи (сборные) перерыв Россия U20 2 Швеция U20 0
Лига конференций 2-й тайм, 77' Маккаби Т-А 2 Шахтёр Крг 0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 70' Ахмат 1 Арсенал 1
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 59' Зенит 0 ЦСКА 0
Лига конференций перерыв Риека 0 ПАОК 1
Лига Европы 2-й тайм, 46' Галатасарай 0 Раннерс 1
Лига конференций 2-й тайм, 46' Гент 1 Ракув 0
Лига конференций перерыв Сент-Джонстон 0 ЛАСК 0
Лига конференций перерыв Унион 0 КуПС 0
Лига Европы 1-й тайм, 45+4' АЗ Алкмар 2 Селтик 1
Лига Европы 1-й тайм, 34' ЧФР Клуж 0 Црвена Звезда 1
Лига конференций 1-й тайм, 19' Тоттенхэм Хотс 1 Пасуш де Ферре 0
Лига конференций 1-й тайм, 18' Шэмрок Роверс 0 Флора 0
Лига Европы 1-й тайм, 18' Слован Бр 0 Олимпиакос 0
Лига конференций 1-й тайм, 19' Абердин 0 Карабах 2
Лига Европы 1-й тайм, 3' Антверпен 0 Омония 0
Лига конференций 1-й тайм, 3' Партизан 0 Санта-Клара 0
Лига Европы 1-й тайм, 2' Штурм 0 Мура 0
Лига Европы 1-й тайм, 4' Легия 0 Славия П 0
Аргентина - Примера 22:30 Аргентинос Хун 0 Тальерес 0
Сборная России обыграла Испанию и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира
26 августа 21:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев. Общероссийская общественная организация

Сборная России обыграла Испанию и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира

Следующим соперником «Наших парней» будут швейцарцы.

Сборная России в четвертьфинале домашнего чемпионата мира победила команду Испании со счетом 4:2.

За нашу команду забивали в первой половине игры Андрей Котенев (6-я минута встречи), Борис Никоноров (14) и Алексей Макаров (15).

В дальнейшем отличались испанцы: Эдуард Суарес со штрафного (20) и Антонио Майор, реализовавший большинство за удаление Макарова (22).

В концовке основного времени также был удален Федор Земсков, он как и Макаров получил вторую желтую карточку. Сборная Испании сняла вратаря, чем воспользовался Антон Папаротный (35).

28 августа «Наши парни» в полуфинале домашнего чемпионата мира сыграют со Швейцарией.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские голболистки победили Китай на ПаралимпиадеПСЖ начал переговоры с "Реалом" по Килиану МбаппеChery QQ Ice Cream – электрокар за 340 000 рублей из ПоднебеснойЛюбимая девушка Фабио Куальяреллы прекрасна, как дьяволРоссийские синхронистки "разорвали" Vogue дерзкими фотоЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристок
Давненько Лукаку не забивал в Питере… «Зенит» попал в группу ЛЧ с монстрами из «Челси» и «Ювентуса» и вроде бы проходимым «Мальме»
Единственный представитель России в основной стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» вряд ли может быть доволен результатами жеребьевки. Но хотя бы на попадание в евровесну питерцы претендовать должны.
Снизу «Спартаку» опять постучали. Как красно-белые проиграли дома «Сочи» и пробили очередное дно
В шестом туре РПЛ спартаковцы потерпели свое третье поражение в чемпионате-2021/22, несмотря на то, что открыли счет во втором тайме.
«Мобильная карта» стала единым оператором российских букмекеров. Что об этом думают лидеры рынка
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении Небанковской кредитной организации «Мобильная карта» оператором Единого центра учета перевода ставок (ЕЦУПС). «Плеймейкер» поинтересовался мнением букмекеров об этом решении.
«Не верьте, что Ефимова и Чупков завершили карьеру». Экспертное мнение о звездах российского плавания
Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Вячеслав Прудников поделился с «Плеймейкером» мнением о перспективах недавних участников Олимпиады в Токио.
«Лимит на осечки «Зенит» исчерпал, поэтому победит ЦСКА 2:0». Ловчев — о главном матче 6-го тура РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, в противостоянии «Зенита» и ЦСКА в рамках очередного тура РПЛ (26 августа, 20:45) действующий чемпион добудет победу без особых проблем.
«Никто Виторию в «Спартаке» не сплавляет, но с «Сочи» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча очередного тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (26 августа, 18:30).
Россия на правах Молдавии. Определились все 32 участника групповой стадии Лиги чемпионов
26 августа в 19:00 (мск) в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2021/22, в которой нашу страну представит только «Зенит».
До побачення, Головин… Как донецкий «Шахтер» не пустил «Монако» в Лигу чемпионов, где сыграют два украинских клуба
«Шахтер», уступая в Харькове 0:2 «Монако», в дополнительное время свел матч вничью и вышел в групповой этап ЛЧ.
Показали, что готовы биться даже за золото Евро! Как экспериментальный состав волейбольной сборной России чуть не победил звездных сербок
В своем четвертом матче чемпионата Европы российская сборная отыграла два сета у хозяек площадки, но на тай-брейке все же уступила главному фавориту турнира.
«У Максвелла шансов больше». Валуев не согласен с букмекерами, которые считают Энниса Брауна фаворитом чемпионского боя в Бирмингеме
28 августа в Великобритании состоится титульный боксерский поединок в первом полусреднем весе между хозяевами ринга Акимом Эннисом Брауном и Сэмом Максвеллом. Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился своими ожиданиями.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика