Шкарин - о матче с Испанией: Сложным был момент, когда за три минуты до конца играли в меньшинстве

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал победу национальной команды в четвертьфинале домашнего чемпионата мира с Испанией (4:2).

«Сложный был момент, когда играли за три минуты до конца в меньшинстве. Ключевой момент матча, сумели не только защититься, но и забить, потому что верили. Я говорил ребятам, что мы можем забить, потому что у нас был турнир в начале года, когда мы в меньшинстве забили два гола, сегодня один, мы все это проходили», - приводит ТАСС слова футболиста.

Добавим, что по ходу матча россияне Алексей Макаров и Федор Земсков были удалены с поля. После второй желтой карточки Земскова подопечные Михаила Лихачева забили в меньшинстве.

В полуфинале чемпионата мира россияне сыграют против команды Швейцарии. Матч состоится 28 августа.