Двукратный чемпион мира Шайков раскритиковал уровень судейства в матче Россия - Испания на ЧМ

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков подверг критике уровень судейства в матче Россия - Испания (4:2) в четвертьфинале чемпионата мира в Москве.

«За матч ставлю рефери единицу. Причем они убрали двоих лидеров команды, зная, что подопечных Михаила Лихачева ждет полуфинал. Теперь сборной России придется играть без Макарова, Земскова и Артура Папоротного. Ситуация для нас значительно усложнилась. Судьям нужно было немного включать голову. Но они просто плохо нас знают. Поверьте, отечественную команду такое только закаляет», - приводит слова Шайкова RT.

Россияне пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют со сборной Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре сразятся команды Сенегала и Японии. Они начнут чуть позже, в 19:30 (мск).

Напомним, что сборная России является двукратным чемпионом мира. Наша команда побеждала в Италии-2011 и Таити-2013.