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28 августа 14:12

Егор Шайков: Испанцы в матче с Россией пищали и требовали штрафной, а судьи на это велись

Бывший футболист считает, что Испания провоцировала наших игроков.

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков считает, что игроки сборной Испании провоцировали нашу команду во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Москве.

«По ходу матча было несколько моментов, в которых испанцы начинали пищать. Фола как такового нет, а человек уже выделывает акробатические кульбиты с криками и просит назначить штрафной. И самое главное, судьи велись и свистели. Это тоже заводило ребят. Они ведь ничего не делали, а соперник включал артистизм на десять баллов из десяти», - приводит слова Шайкова RT.

Россияне победили испанцев со счетом 4:2 и пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют со сборной Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре сразятся команды Сенегала и Японии. Они начнут чуть позже, в 19:30 (мск).

Напомним, что сборная России является двукратным чемпионом мира. Наша команда побеждала в Италии-2011 и Таити-2013.

источник: «RT на русском»
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