Егор Шайков: Испанцы в матче с Россией пищали и требовали штрафной, а судьи на это велись

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков считает, что игроки сборной Испании провоцировали нашу команду во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Москве.

«По ходу матча было несколько моментов, в которых испанцы начинали пищать. Фола как такового нет, а человек уже выделывает акробатические кульбиты с криками и просит назначить штрафной. И самое главное, судьи велись и свистели. Это тоже заводило ребят. Они ведь ничего не делали, а соперник включал артистизм на десять баллов из десяти», - приводит слова Шайкова RT.

Россияне победили испанцев со счетом 4:2 и пробились в полуфинал мирового первенства, где сыграют со сборной Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре сразятся команды Сенегала и Японии. Они начнут чуть позже, в 19:30 (мск).

Напомним, что сборная России является двукратным чемпионом мира. Наша команда побеждала в Италии-2011 и Таити-2013.