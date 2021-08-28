Двукратный чемпион мира Шайков считает введение системы ВАР в пляжном футболе не лучшей идеей

Двукратный чемпион мира Егор Шайков поделился мнением о возможном введении системы ВАР в пляжном футболе.

«Систему определения гола адаптировать сложно, поскольку у нас банально нет линии ворот, на которую могла бы ориентироваться техника. Да и мяч зачастую не видно из-за песка. Что касается введения VAR, то, на мой взгляд, это не лучшая идея. Представляете, сколько в пляжном футболе будет возникать спорных моментов? Это крайне негативно скажется на динамике игры, и болельщики потеряют интерес к происходящему на площадке», - приводит слова Шайкова RT.

Напомним, что на чемпионате мира в Москве сборная России победила Испанию со счетом 4:2 и пробились в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре сразятся команды Сенегала и Японии. Они начнут чуть позже, в 19:30 (мск).

Добавим, россияне являются двукратными чемпионами мира. Наша команда побеждала в Италии-2011 и Таити-2013.