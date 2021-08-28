Егор Шайков: Россияне чрезмерно проявляли эмоции в матче с Испанией на ЧМ

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков считает, что игроки сборной России проявляли излишнюю эмоциональность в четвертьфинале чемпионата мира с Испанией (4:2).

«Судьи порой раздают излишне много карточек, что объяснимо вызывает у футболистов негатив. Здесь же речь идет о четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Вряд ли россиянам хотелось набрать фолов. Но я не понимаю, зачем люди начинают проявлять агрессию, зная, что у них впереди решающие встречи. Зачем это делать? Макаров вовсе чуть не набросился на соперника с кулаками. Но он понимал, что его сейчас удалят», - приводит слова Шайкова RT.

Напомним, что на чемпионате мира в Москве сборная России победила Испанию со счетом 4:2 и пробились в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре сразятся команды Сенегала и Японии. Они начнут чуть позже, в 19:30 (мск).

Добавим, россияне являются двукратными чемпионами мира. Наша команда побеждала в Италии-2011 и Таити-2013.