Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии в серии пенальти

Сборная России по пляжному футболу в полуфинале домашнего чемпионата мира уступила команде Швейцарии со счетом 6:5 (5:4 по пенальти).

В первом периоде у нашей команды отличились Юрий Крашенинников (2-я минута встречи) и Борис Никоноров (6). Швейцарцы ответили точным ударом Ноэля Отта (7).

Во второй трети матча в составе сборной России отличился Андрей Котенев (15), у швейцарцев дубль оформил Гленн Ходель (19 и 23). В заключительном периоде у команды Михаила Лихачева голы забили Бориса Никанорова (35) и Антона Шкарина (36). У гостей мяч в активе Глена Ходеля (31).

Отметим, что в концовке основного времени были удалены Кирилл Романов и Михаэль Мисев.

В серии пенальти точнее были россияне. Решающий удар нанес Юрий Крашенинников.