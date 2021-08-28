Сборная Японии стала соперником команды России по финалу чемпионата мира

Сборная Японии по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, обыграв команду Сенегала.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 в пользу азиатского коллектива.

Победу японцам принесли хет-трик Такуи Якагумы (16-я, 30-я и 34-я минуты) и точные удары Такааки Оба (28-я) и Масанори Окуямы (28-я). У сенегальцев отличились Бабакар Фалль (27-я) и Папе-Мор Бойе (33-я).

Таким образом, сборная России сыграет с Японией финале домашнего чемпионата мира. Сенегал встретится в матче за бронзу со Швейцарией. Матчи пройдут 29 августа.