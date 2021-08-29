Форвард сборной Японии: Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя

Нападающий сборной Японии по пляжному футболу Масанори Окуяма рассказал о настрое и подготовке к финальной встрече чемпионата мира с Россией.

- Конечно, нашей команде очень хотелось сделать историю, потому что выше, мы пока не поднимались. Сейчас нас переполняет счастье. Если мы дошли до финала, то дальше сдаваться уже нельзя. Конкретно я ни разу не выигрывал у России, поэтому мы будем бороться до последнего и попытаемся победить», - приводит слова Окуяму RT со ссылкой на BSRussia.

Напомним, что в другом полуфинальном матче сборная России взяла верх над Швейцарией со счетом 6:5 (5:4 пен.)

Финал чемпионата мира между сборными России и Японии состоится 29 августа. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.