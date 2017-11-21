26 ноября в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону. «Советский спорт» – о самых интересных цифрах нового сезона.

9 этапов состоится в рамках Кубка мира по биатлону 2017/18. Сезон стартует 26 ноября 2017 в шведском Эстерсунде, а завершится 25 марта 2018 в Тюмени. В целом же, расписание этапов выглядит следующим образом:

1 этап – Эстерсунд (Швеция) – 26 ноября – 3 декабря 2017;

2 этап – Хохфильцен (Австрия) – 8-10 декабря 2017;

3 этап – Анси (Франция) – 14-17 декабря 2017;

4 этап – Оберхоф (Германия) – 4-7 января 2018;

5 этап – Рупольдинг (Германия) – 10-14 января 2018;

6 этап – Антхольц (Италия) – 18-21 января 2018;

7 этап – Контиолахти (Финляндия) – 8-11 марта 2018;

8 этап – Холменколлен (Норвегия) – 15-18 марта 2018;

9 этап – Тюмень (Россия) – 22-25 марта 2018.

30 стартов заложено в календарь биатлонного Кубка мира этого сезона, из них:

– 8 спринтов;

– 7 гонок преследования;

– 5 масс-стартов;

– 2 индивидуальные гонки;

– 4 эстафеты;

– 2 смешанные эстафеты;

– 2 одиночные смешанные эстафеты.

60 очков зарабатывают биатлонисты в общий зачет Кубка мира за первое место в отдельной гонке. В спринтах, индивидуальных гонках и гонках преследования очки распределяются между спортсменами, занявшими с 1-го по 40-е места. В масс-стартах – с 1-го по 30-е.

6 участников – максимальная квота на сезон от одной национальной команды. У сборной России эту квоту полностью выбрали только мужчины, у женщин можно будет заявить лишь 5 спортсменок.

Вместе с нашей национальной командой максимальное представительство на Кубке мира среди мужчин будут иметь сборные Германии, Норвегии, Австрии и Франции, у женщин – Германия, Франция, Чехия, Италия и Украина.

Минимальное представительство в мужском зачете у сборной Сербии – 1 участник, у женщин – Молдавия, также с 1 участником.

415 километров – общая дистанция всех гонок у мужчин в сезоне Кубка мира 2017/18. У женщин – 330 километров.

26-й сезон в биатлонной карьере начнет самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр 43-летний норвежец Уле-Эйнар Бьерндален.

4 миллиона евро – суммарный призовой фонд Кубка мира по биатлону. У Кубка IBU – 800 тысяч евро. Для сравнения: призовой фонд теннисного турнира Большого шлема Australian Open 2017 года составил 36,2 миллиона долларов, победители одиночного разряда получили по 2,68 миллиона. Призовой фонд футбольной Лиги чемпионов – 1,3 миллиарда евро. Теперь вы понимаете, почему биатлонисты не купаются в роскоши.

13 тысяч евро получают биатлонисты (женщины и мужчины) за победу в личной гонке. Команде, победившей в эстафете, полагается 20 тысяч евро на четверых.

750 евро – бонус за лидерство в индивидуальном и общем зачетах Кубка мира (красная и желтая майка). Эту сумму по контракту с клубом «ПСЖ» бразильский футболист Неймар зарабатывает за 13,5 минут.

260 тысяч евро призовых заработал в сезоне 2016/17 победитель общего зачета Мартен Фуркад. Он стал первым в истории мужского биатлона, кому удалось выиграть шесть Кубков мира подряд. Еще около 800 тысяч Фуркад получил в виде спонсорских отчислений.

Лучшая среди женщин – Лаура Дальмайер по итогам прошлого сезона стала богаче на 235 000 евро. Лучший российский биатлонист – Антон Шипулин, занявший второе место в общем зачете Кубка мира 2016/17, заработал 110 000 евро призовых.

5 миллионов телезрителей в среднем по официальной статистике Международного союза биатлонистов (IBU) собирал у экранов каждый этап Кубка мира по биатлону 2016/17.

Для сравнения: телеаудитория футбольного финала Лиги чемпионов сезона 2016/17, в котором играли «Ювентус» и «Реал», составила почти 300 миллионов зрителей.

11.0 – коэффициент в букмекерских конторах на победу Антона Шипулина в общем зачете Кубка мира 2017/18. Для сравнения: на победу Фуркада букмекеры дают жалкие 1.13.

Среди россиянок, по мнению букмекеров, наивысшие шансы на завоевание Большого хрустального глобуса имеет Ирина Старых – коэффициент на это событие равен 101. Главным фаворитом сезона у женщин является действующая обладательница БХГ Лаура Дальмайер – 1.70.

999 человек вмещает центральная трибуна самого необычного стадиона Кубка мира в Поклюке. Дело в том, что соревнования проходят на территории национального парка Триглав, и это накладывает на организаторов определенные ограничения. Там запрещена вырубка деревьев, а большая часть коммуникаций проложена под землей. Спортсмены очень любят этот этап, ведь во время соревнований они проживают на берегу живописного Бледского озера с лебедями и утками.