В супермиксте за нашу команду бежали Виктория Сливко и Матвей Елисеев. Победили австрйцы, вторые – немцы, третья – сборная Казахстана.

Сливко: Я шла не в своем темпе, из-за этого ошибалась

Бронебойный состав с Антоном Шипулиным во главе тренеры команды откомандировали на смешанную эстафету. А открывать сезон от сборной России выпало Виктории Сливко и Матвею Елисееву – их поставили на супермикст. Да, одиночная смешанная эстафета пока не так почетна, как любая другая из-за отсутствия этого вида программы на чемпионатах мира и Олимпиадах, но некоторые эстафетные задачи можно решить и там. Да и где еще пробовать дебютантов? Попробовали и вот что из этого вышло.

Сливко начала с того, что без ошибок закрыла все пять мишеней. Стрельба, к слову, ее главный конек. Тренеры давно отмечают ее уверенную работу на рубеже в мужском стиле – точную и быструю. Увы, пока не быстры ноги. Из-за этого и двух дополнительных патронов первую передачу эстафеты наша команда осуществила десятой по счету.

– Я волновалась, конечно, – скажет Виктория после гонки. – И да, я не береглась, пыталась идти в темпегруппы, чтобы сильно не отстать. Конечно, это был не мой темп. Возможно из-за этого я потом ошиблась на стрельбе. С другой стороны, ошибки были не грубые, этому можно порадоваться.

Стойка на ноль меньше чем за 20 секунд

Елисеев также закончил свой первый этап на 10-м месте, но отставание от первого места увеличилось вдвое – с 23 секунд до 47. Порадовало лишь, как Матвей отработал на стойке: точно и быстро. На днях как раз за стойку Матвея здорово хвалил старший тренер команды Рикко Гросс. Елисеев, по словам наставника, входит в число спортсменов, которые способны отрабатывать стойку на ноль меньше чем за 20 секунд. Спортсмен на первом этапе этой гонки подтвердил слова тренера. Была, правда, осечка на лежке – там Елисееву понадобилось два дополнительных патрона.

Во второй половине гонки ничего для нашей сборной кардинально не поменялось. У Сливко был еще один дополнительный патрон, на последний этап Елисеев ушел восьмым. Отставание по времени было по-прежнему велико: 44 секунды лишали возможности побороться за медали.

За награды помимо Австрии и Германии увязалась вести борьбу сборная Казахстана. На последних метрах дистанции бронзу у казахстанской команды пытался отобрать сам Мартен Фуркад, но ему это не удалось. Фавориты супермикста Фуркад и его верная боевая подруга Мари Дорен-Абер завершили гонку вне подиума – на четвертом месте.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Одиночная смешанная эстафета

Стрельба Финиш 1 2 3 4 5 6 8 9 Австрия Германия Казахстан Франция Швеция Украина Россия Норвегия 0+2 (0+1 0+0 0+1 0+0) 0+9 (0+1 0+3 0+3 0+2) 0+5 (0+1 0+4 0+0 0+0) 0+10 (0+2 0+3 0+1 0+4) 0+9 (0+4 0+1 0+0 0+4) 0+10 (0+2 0+3 0+0 0+5) 0+8 (0+2 0+2 0+1 0+3) 4+11 (1+5 0+0 3+4 0+2) 36.17,0 +16,5 +32,7 +33,7 +34,3 +34,9 +1.07,8 +1.17,9