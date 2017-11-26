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В супермиксте за нашу команду бежали Виктория Сливко и Матвей Елисеев. Победили австрйцы, вторые – немцы, третья – сборная Казахстана.

Сливко: Я шла не в своем темпе, из-за этого ошибалась

Бронебойный состав с Антоном Шипулиным во главе тренеры команды откомандировали на смешанную эстафету. А открывать сезон от сборной России выпало Виктории Сливко и Матвею Елисееву – их поставили на супермикст. Да, одиночная смешанная эстафета пока не так почетна, как любая другая из-за отсутствия этого вида программы на чемпионатах мира и Олимпиадах, но некоторые эстафетные задачи можно решить и там. Да и где еще пробовать дебютантов? Попробовали и вот что из этого вышло.

Сливко начала с того, что без ошибок закрыла все пять мишеней. Стрельба, к слову, ее главный конек. Тренеры давно отмечают ее уверенную работу на рубеже в мужском стиле – точную и быструю. Увы, пока не быстры ноги. Из-за этого и двух дополнительных патронов первую передачу эстафеты наша команда осуществила десятой по счету.

– Я волновалась, конечно, – скажет Виктория после гонки. – И да, я не береглась, пыталась идти в темпегруппы, чтобы сильно не отстать. Конечно, это был не мой темп. Возможно из-за этого я потом ошиблась на стрельбе. С другой стороны, ошибки были не грубые, этому можно порадоваться.

Стойка на ноль меньше чем за 20 секунд

Елисеев также закончил свой первый этап на 10-м месте, но отставание от первого места увеличилось вдвое – с 23 секунд до 47. Порадовало лишь, как Матвей отработал на стойке: точно и быстро. На днях как раз за стойку Матвея здорово хвалил старший тренер команды Рикко Гросс. Елисеев, по словам наставника, входит в число спортсменов, которые способны отрабатывать стойку на ноль меньше чем за 20 секунд. Спортсмен на первом этапе этой гонки подтвердил слова тренера. Была, правда, осечка на лежке – там Елисееву понадобилось два дополнительных патрона.

Во второй половине гонки ничего для нашей сборной кардинально не поменялось. У Сливко был еще один дополнительный патрон, на последний этап Елисеев ушел восьмым. Отставание по времени было по-прежнему велико: 44 секунды лишали возможности побороться за медали.

За награды помимо Австрии и Германии увязалась вести борьбу сборная Казахстана. На последних метрах дистанции бронзу у казахстанской команды пытался отобрать сам Мартен Фуркад, но ему это не удалось. Фавориты супермикста Фуркад и его верная боевая подруга Мари Дорен-Абер завершили гонку вне подиума – на четвертом месте.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Одиночная смешанная эстафета

 

 

Стрельба

Финиш

1

2

3

4

5

6

8

9

Австрия

Германия

Казахстан

Франция

Швеция

Украина

Россия

Норвегия

0+2 (0+1 0+0 0+1 0+0)

0+9 (0+1 0+3 0+3 0+2)

0+5 (0+1 0+4 0+0 0+0)

0+10 (0+2 0+3 0+1 0+4)

0+9 (0+4 0+1 0+0 0+4)

0+10 (0+2 0+3 0+0 0+5)

0+8 (0+2 0+2 0+1 0+3)

4+11 (1+5 0+0 3+4 0+2)

36.17,0

+16,5

+32,7

+33,7

+34,3

+34,9

+1.07,8

+1.17,9

 

 

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Виктория Сливко

0+0

4 (+6,9)

0+2

10 (+23,4)

13 (+19,3)

10 (+23,4)

2

Матвей Елисеев

0+2

13 (+49,1)

0+0

10 (+47,0)

6 (+10,8)

10 (+47,0)

3

Виктория Сливко

0+1

9 (+42,1)

0+0

8 (+44,8)

13 (+31,0)

8 (+44,8)

4

Матвей Елисеев

0+2

8 (+1.11,3)

0+1

8 (+1.16,5)

6 (+27,6)

8 (+1.07,8)
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