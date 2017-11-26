Отстали на минуту. Российский дуэт финишировал восьмым в супермиксте
Кубок мира по биатлону стартовал в Эстерсунде (Швеция). Россияне в первой гонке финишировали восьмыми.
В супермиксте за нашу команду бежали Виктория Сливко и Матвей Елисеев. Победили австрйцы, вторые – немцы, третья – сборная Казахстана.
Сливко: Я шла не в своем темпе, из-за этого ошибалась
Бронебойный состав с Антоном Шипулиным во главе тренеры команды откомандировали на смешанную эстафету. А открывать сезон от сборной России выпало Виктории Сливко и Матвею Елисееву – их поставили на супермикст. Да, одиночная смешанная эстафета пока не так почетна, как любая другая из-за отсутствия этого вида программы на чемпионатах мира и Олимпиадах, но некоторые эстафетные задачи можно решить и там. Да и где еще пробовать дебютантов? Попробовали и вот что из этого вышло.
Сливко начала с того, что без ошибок закрыла все пять мишеней. Стрельба, к слову, ее главный конек. Тренеры давно отмечают ее уверенную работу на рубеже в мужском стиле – точную и быструю. Увы, пока не быстры ноги. Из-за этого и двух дополнительных патронов первую передачу эстафеты наша команда осуществила десятой по счету.
– Я волновалась, конечно, – скажет Виктория после гонки. – И да, я не береглась, пыталась идти в темпегруппы, чтобы сильно не отстать. Конечно, это был не мой темп. Возможно из-за этого я потом ошиблась на стрельбе. С другой стороны, ошибки были не грубые, этому можно порадоваться.
Стойка на ноль меньше чем за 20 секунд
Елисеев также закончил свой первый этап на 10-м месте, но отставание от первого места увеличилось вдвое – с 23 секунд до 47. Порадовало лишь, как Матвей отработал на стойке: точно и быстро. На днях как раз за стойку Матвея здорово хвалил старший тренер команды Рикко Гросс. Елисеев, по словам наставника, входит в число спортсменов, которые способны отрабатывать стойку на ноль меньше чем за 20 секунд. Спортсмен на первом этапе этой гонки подтвердил слова тренера. Была, правда, осечка на лежке – там Елисееву понадобилось два дополнительных патрона.
Во второй половине гонки ничего для нашей сборной кардинально не поменялось. У Сливко был еще один дополнительный патрон, на последний этап Елисеев ушел восьмым. Отставание по времени было по-прежнему велико: 44 секунды лишали возможности побороться за медали.
За награды помимо Австрии и Германии увязалась вести борьбу сборная Казахстана. На последних метрах дистанции бронзу у казахстанской команды пытался отобрать сам Мартен Фуркад, но ему это не удалось. Фавориты супермикста Фуркад и его верная боевая подруга Мари Дорен-Абер завершили гонку вне подиума – на четвертом месте.
Кубок мира
1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Одиночная смешанная эстафета
|
|
|
Стрельба
|
Финиш
|
1
2
3
4
5
6
8
9
|
Австрия
Германия
Казахстан
Франция
Швеция
Украина
Россия
Норвегия
|
0+2 (0+1 0+0 0+1 0+0)
0+9 (0+1 0+3 0+3 0+2)
0+5 (0+1 0+4 0+0 0+0)
0+10 (0+2 0+3 0+1 0+4)
0+9 (0+4 0+1 0+0 0+4)
0+10 (0+2 0+3 0+0 0+5)
0+8 (0+2 0+2 0+1 0+3)
4+11 (1+5 0+0 3+4 0+2)
|
36.17,0
+16,5
+32,7
+33,7
+34,3
+34,9
+1.07,8
+1.17,9
|
|
|
С1 (л)
|
Место
|
С2 (с)
|
Место
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Виктория Сливко
|
0+0
|
4 (+6,9)
|
0+2
|
10 (+23,4)
|
13 (+19,3)
|
10 (+23,4)
|
2
|
Матвей Елисеев
|
0+2
|
13 (+49,1)
|
0+0
|
10 (+47,0)
|
6 (+10,8)
|
10 (+47,0)
|
3
|
Виктория Сливко
|
0+1
|
9 (+42,1)
|
0+0
|
8 (+44,8)
|
13 (+31,0)
|
8 (+44,8)
|
4
|
Матвей Елисеев
|
0+2
|
8 (+1.11,3)
|
0+1
|
8 (+1.16,5)
|
6 (+27,6)
|
8 (+1.07,8)