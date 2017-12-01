Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о мужской индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Что скажете, вроде более-менее неплохо?

- Почему более-менее? Да нормально пробежали. И со стрельбой справились. Ноль был у Бабикова, Логинов один раз промазал, Шипулин – тоже. Только Гараничев провалился. Хотя у него была самая лучшая стартовая позиция. Вот Логинов уже по каше бежал и показал ходом очень хороший результат. Если б бежал в первой группе, по хорошей лыжне, можно секунд 40 от его результата смело отнимать.

- Почему ему определили такую стартовую позицию?

- Это тренеры решают, но и мнения спортсменов тоже выслушивают. Конечно, никто в последнюю группу не хочет. Но всех в первую не поставишь.

- Видимо, тренеры решили морально-волевые проверить у Логинова. По каше прибежишь десятку, тогда воды в бассейн нальем. Как в анекдоте. Я утром вроде бы слышал новость, что Гараничев не побежит, приболел.

- Не в курсе, но вот - побежал. Однако такую стрельбу он не должен себе позволять.

- Итак, если Логинова поставить в первую группу…

- К нему претензий нет. Я же говорил выше – можно секунд 40 от нынешнего результата отнять. Здорово пробежал. Я бы ему 5 баллов сегодня поставил, несмотря на один промах.

20-километровая гонка – она не очень привычна для нынешних биатлонистов. Все остальные дистанции короткие, скоростные. На двадцатке все-таки надо держать крейсерскую скорость, бежать размеренно, потому что цена выстрела очень высока. Но Логинов сегодня приспособился. Молодец.

И, конечно, ни могу не отметить Бабикова – справился со стрельбой, за что ему честь и хвала.